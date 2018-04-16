Galatasaray, Medipol Başakşehir'i yıkıp liderliğe yükseldi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Medipol 'i yıkıp liderliğe yükseldi

    Galatasaray, Medipol Başakşehir'i yıkıp liderliğe yükseldi

    Yaklaşık 45 bin taraftarının olağanüstü desteğiyle coşan Cimbom, Mariano’nun ceza alanı dışından 90’a gönderdiği jeneriklik gol ve ’un (kk) sayısıyla 2-0 kazanarak müthiş bir zafer elde etti

    "şampiyonluk maçı" olarak gördüğü karşılaşmada 'i 2-0 yenerek zirveye yeni bir ayar verdi. Haftaya lider giren Başakşehir'in 'kaybetmemek', G.Saray'ın ise 'mutlak kazanmak' için çıktığı maçtan zaferle ayrılan , bitime beş hafta kala zirveye pençesini geçirdi. Mücadelenin büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran G.Saray, 60'ta Mariano'nun ceza alanı dışından sol ayağıyla attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti.


    Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında G.Saray'ın kullandığı kornerde 'un kafasına çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Başakşehir'de ilk 11'de sahaya çıkan hiçbir varlık gösteremedi ve 65'te kenara alındı. Cimbom'un sezonun en kritik maçını kazanması ezeli rakipleri ve 'nin de umutlarını artırdı. Son beş haftada lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanacak.

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    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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