Galatasaray, Medipol Başakşehir'i yıkıp liderliğe yükseldi

Galatasaray "şampiyonluk maçı" olarak gördüğü karşılaşmada Başakşehir 'i 2-0 yenerek zirveye yeni bir ayar verdi. Haftaya lider giren Başakşehir'in 'kaybetmemek', G.Saray'ın ise 'mutlak kazanmak' için çıktığı maçtan zaferle ayrılan Aslan , bitime beş hafta kala zirveye pençesini geçirdi. Mücadelenin büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran G.Saray, 60'ta Mariano'nun ceza alanı dışından sol ayağıyla attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında G.Saray'ın kullandığı kornerde Adebayor'un kafasına çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Başakşehir'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan hiçbir varlık gösteremedi ve 65'te kenara alındı. Cimbom'un sezonun en kritik maçını kazanması ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de umutlarını artırdı. Son beş haftada lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanacak.