Başkan Cengiz ‘Seçim Yapmıyorum’ diyemez
Başkan Cengiz'in mayısta seçime gitmeyi düşünmediği yönünde iddialar konuşuluyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi?
Mustafa Cengiz, 20 Ocak'taki seçim öncesi, camiaya, "Mayıs ayında seçime gideceğim" vaadinde bulunmuştu. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Mustafa Cengiz de verdiği sözün arkasında duracaktır. Kaldı ki mayıstaki seçim için daha güçlü bir ekip kurmanın çalışmalarını yapıyordur. Çünkü Başkan Cengiz'in mevcut yönetimi, üç yıl süreyle Galatasaray'ı yönetmekte zorlanır.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Başkan Cengiz ‘Seçim Yapmıyorum’ diyemez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.