Başkan Cengiz ‘Seçim Yapmıyorum’ diyemez

Başkan Cengiz'in mayısta seçime gitmeyi düşünmediği yönünde iddialar konuşuluyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi?

Mustafa Cengiz, 20 Ocak'taki seçim öncesi, camiaya, "Mayıs ayında seçime gideceğim" vaadinde bulunmuştu. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Mustafa Cengiz de verdiği sözün arkasında duracaktır. Kaldı ki mayıstaki seçim için daha güçlü bir ekip kurmanın çalışmalarını yapıyordur. Çünkü Başkan Cengiz'in mevcut yönetimi, üç yıl süreyle Galatasaray'ı yönetmekte zorlanır.