Mustafa Cengiz'den seçim açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim tarihinin henüz açıklanmaması sonrasında oluşan spekülasyonlara yanıt verdi ve "Camiaya bir söz verdim. Seçimin olması için önce ligin bitmesi lazım" diye konuştu.
20 Ocak'taki olağanüstü genel kurul öncesi camiaya verdiği sözü tutacağını belirten Cengiz, şunları söyledi: "Üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. Bunlara gerek yok. Ben ne dediysem odur. Camiaya bir söz verdim. Seçimin olması için önce ligin bitmesi lazım. Futbolcuların seçim atmosferinden olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Bu yüzden genel kurulun ilk ayağı mayıs son haftasında yapılmalı. Bunu planlıyoruz."
Çalışma temposu hakkında da bilgi veren Cengiz, "İlk geldiğimde günde 500 sayfa okuyordum. Şimdi 50 sayfaya kadar indi. Geceleri, kalkıp dosyaları okuyorum" dedi.(Hürriyet)
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:13
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