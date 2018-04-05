Alıcı'nın peşinde – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Alıcı'nın peşinde

    Alıcı'nın peşinde

    , Altınordu takımı oyuncularından 'yı yakın takibe aldı. , önümüzdeki sezon için kadroda düşündüğü gençlerin scout ekibi tarafından incelenmesi, kendisine rapor edilmesini istedi. İmparator'un radarına giren 1 numaralı isim ise Barış Alıcı... Terim, performansını beğendiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelişimini bu yönde sürdürmesi halinde kadrosuna dahil edecek.

    , Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimlerin yetiştiği Altınordu altyapısında forma giyen ve A takıma yükselen orta saha oyuncusu olan Barış Alıcı bu sezon 1. ligde 9 gol atıp 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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