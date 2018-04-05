Alıcı'nın peşinde

Galatasaray, Altınordu takımı oyuncularından Barış Alıcı'yı yakın takibe aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon için kadroda düşündüğü gençlerin scout ekibi tarafından incelenmesi, kendisine rapor edilmesini istedi. İmparator'un radarına giren 1 numaralı isim ise Barış Alıcı... Terim, performansını beğendiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelişimini bu yönde sürdürmesi halinde kadrosuna dahil edecek.



Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimlerin yetiştiği Altınordu altyapısında forma giyen ve A takıma yükselen orta saha oyuncusu olan Barış Alıcı bu sezon 1. ligde 9 gol atıp 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.