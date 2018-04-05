Alıcı'nın peşinde
Galatasaray, Altınordu takımı oyuncularından Barış Alıcı'yı yakın takibe aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon için kadroda düşündüğü gençlerin scout ekibi tarafından incelenmesi, kendisine rapor edilmesini istedi. İmparator'un radarına giren 1 numaralı isim ise Barış Alıcı... Terim, performansını beğendiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelişimini bu yönde sürdürmesi halinde kadrosuna dahil edecek.
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimlerin yetiştiği Altınordu altyapısında forma giyen ve A takıma yükselen orta saha oyuncusu olan Barış Alıcı bu sezon 1. ligde 9 gol atıp 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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