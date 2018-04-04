Cimbom'un kaderi eski başbakanda – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Cimbom'un kaderi eski başbakanda

    Cimbom'un kaderi eski başbakanda

    9 MART tarihinde UEFA Finansal Play Komitesi'ne çok önemli bir sunum yapan Galatasaray'da gözler verilecek karara çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı merakla beklenirken, komitede çok önemli isimler yer alıyor.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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