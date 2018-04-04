Cimbom'un kaderi eski başbakanda

9 MART tarihinde UEFA Finansal Play Komitesi'ne çok önemli bir sunum yapan Galatasaray'da gözler verilecek karara çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı merakla beklenirken, komitede çok önemli isimler yer alıyor.

