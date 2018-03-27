Soner bizi beklesin – Fotomaç – 27 Mart 2018
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HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
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    Soner bizi beklesin

    Soner bizi beklesin
    'nın mali takipte olması nedeniyle sözleşmesi sezon sonu bitecek isimleri takibe alan G.Saray'da güdeme Akhisarlı geldi. 'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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