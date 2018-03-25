Başakşehir ensemizde – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ensemizde

    Başakşehir ensemizde

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını açmalarının önemli olduğunu belirten tecrübeli hoca, “Ancak bizden sadece 1 puan geride. Trabzon maçı çok kritik” dedi

    Milli aranın ardından şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu mücadelelere çıkacak 'da teknik direktör konsantrasyon kaybı istemiyor. Tecrübeli hoca, milli arada oyuncularına yoğun bir antrenman temposu hazırladı. 8 haftada oyuncularından performanslarını yukarıya çekmesini isteyen Terim, hem lig hem de kupada hedefe ulaşmak istiyor. Ancak Fenerbahçe (6) ve Beşiktaş (4) ile farkı açmaları nedeniyle oluşan 'şampiyonluk artık cepte' havasından da rahatsız. İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ 'in sadece 1 puan geride olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını açmayı başardık ancak işimiz daha bitmedi. Başakşehir ensemizde... Trabzon maçından başlayarak çok kritik maçlara çıkacağız ve puan kaybı kesinlikle istemiyorum" diye konuştu. Son dönemde Karadeniz ekibi karşısında zorlandıklarını da aktaran Terim, oyuncularından zorlu karşılaşmaya iyi hazırlanmalarını istedi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir ensemizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN