Sermaye artırımı tamam – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Sermaye artırımı tamam

    Sermaye artırımı tamam

    Yönetim, tarafından onaylanan sermaye artırımına yönelik rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

    'ın Sermaye Piyasası Kurulu () tarafından daha önce onaylanan sermaye artırımı ile ilgili işlemleri tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin 540.000.000 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 108.000.000 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432.000.000 TL bedelli artırılarak 540.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.03.2018 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 21.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır" denildi. Bedelli sermaye artırım süresi içinde kullanılmayan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 26-27 Mart tarihlerinde satışa sunulacağı bildirildi. Satılamayan payları Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmişti.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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