Sermaye artırımı tamam
Yönetim, SPK tarafından onaylanan sermaye artırımına yönelik rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerinin tamamlandığını duyurdu
Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından daha önce onaylanan sermaye artırımı ile ilgili işlemleri tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin 540.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 108.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432.000.000 TL bedelli artırılarak 540.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.03.2018 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 21.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır" denildi. Bedelli sermaye artırım süresi içinde kullanılmayan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 26-27 Mart tarihlerinde satışa sunulacağı bildirildi. Satılamayan payları Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmişti.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
Etiketler:
Galatasaray, SPK, TL
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Sermaye artırımı tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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