Gomis'in aklı Fener'de
Spor Toto Süper Ligi'nde 12 takımın ağlarını sarsan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in arkadaşlarına, “Akhisar’ı eleyip, finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. O derbide gol atmayı çok istiyorum” dediği öğrenildi.
DERBİDE EN ÇOK ŞUT GOMİS'TEN
Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Gomis, attığı 5 şutla sahanın bu alanda zirvesine çıkarken, Fransız golcü şutlarının hiçbirini rakip kaleye isabet ettiremedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:30
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“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Kayseri çok zorda Fenerbahçe fark yapabilir, çokmbüyük şans aprananu ve lung un olmaması ve 3. kaleci 20 yaşında biri fb de jansen bile kadroda soldado formda
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Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
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Yorum
Galatasaray Yarım sezon dahi olsa takımımızda oynarken görmek isterdim. nasip değilmiş
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 5
Yorum
işiniz gücünüz bık bık bık ağlaaa
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