Gomis'in aklı Fener'de – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'in aklı Fener'de

    Gomis'in aklı Fener'de

    Spor Toto Süper Ligi'nde 12 takımın ağlarını sarsan Galatasaraylı Bafetimbi 'in arkadaşlarına, “Akhisar’ı eleyip, finale kalacağız. Umarım rakibimiz olur. O derbide gol atmayı çok istiyorum” dediği öğrenildi.

    Ligde 25 kez ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan 'in hedefinde var. Sarı-lacivertlilere iki lig maçında da gol atamayan Fransız yıldız, bu nedenle Ziraat Kupasıfinalinde ezeli rakipleriyle karşılaşmak istiyor. Gomis'in takım arkadaşlarına, "Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u eleyerek finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. Kupayı kazanmayı ve Fenerbahçe'ye gol atmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi. Ligde 12 takımın filelerini havalandıran Gomis, kalan haftalarda bu seriye Trabzon, Beşiktaş, Yeni ve Göztepe'yi de eklemeye çalışacak.

    DERBİDE EN ÇOK ŞUT GOMİS'TEN
    Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Gomis, attığı 5 şutla sahanın bu alanda zirvesine çıkarken, Fransız golcü şutlarının hiçbirini rakip kaleye isabet ettiremedi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:30
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