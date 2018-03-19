Şaş’tan, Kocaman’a taş – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Şaş’tan, Kocaman’a taş

    Şaş’tan, Kocaman’a taş
    'nin hocası 'ın maçtan sonra faturayı hakem 'a çıkarması Fatih Terim'in yardımcısı 'ın tepkisini çekti.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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