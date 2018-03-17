Terim’in sahadaki yardımcısı – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim’in sahadaki yardımcısı

    Terim’in sahadaki yardımcısı

    Aslan'ın? asist kralı, bugün de teknik direktör 'in sahadaki yardımcısı olacak

    Aslan'ın asist kralı, bugün de teknik direktör 'in sahadaki yardımcısı olacak. Bu sezon formasıyla oynadığı 22 Süper Lig maçında 8 asist yapan Faslı futbolcu, 2 kez de rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşma başına 0.4 kilit pas yüzdesi bulunan yıldız futbolcu, ceza sahasına gönderdiği topların ortalaması da 11.7.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim’in sahadaki yardımcısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN