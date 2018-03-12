Hasan Şaş bayıldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
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    bayıldı

    <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a> bayıldı
    'ın 'in attığı beraberlik sonrası büyük sevinç yaşayan , tribünde kısa süreli baygınlık yaşadı. Karşılaşmayı kulübenin hemen arkasında bulunan sporcu yakınlarının olduğu yerde izleyen yardımcı teknik adam, yapılan müdahale ile kısa sürede kendine geldi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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