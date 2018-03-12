Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : Ben olsam 'e attırmazdım

    <a href="/index/erman-toroglu?id=22effd63-7cc0-4e72-ad39-d83e03667582" class="" rel="tag">Erman Toroğlu</a>: Ben olsam <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e attırmazdım

    A Spor Yorumcusu , Bafetimbi 'in 20. dakikada kaçırdığı penaltıda gözlerden kaçan bir detaya dikkat çekti. 'in ligin ilk yarısındaki Konyaspor maçında da penaltı kullandığını hatırlatan Toroğlu, "Kaleci yediği golü unutmaz. Ben olsam penaltıyı 'e attırmazdım" dedi.

    Galatasaray 'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'la karşılaştı. Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, G.Saray Bafetimbi 'le bir penaltıdan faydalanamadı. İşte Toroğlu'nun yorumları...

    "ETO'O GİBİ BİR İSİM G.SARAY'DA YOK"
    Jahovic'in yerine Eto'o oynuyor. Biraz kilo fazlası var ama Eto'o resmen sahanın içindeki teknik direktör. Galatasaray takımında öyle bir adam yok. Selçuk onu yapamaz. Bu farklı bir boyut. Sergen sahanın kenarına bile gelmiyor. Çünkü gerek duymuyor. Eto'o hallediyor. top gelecek gol atacak. 'le bağlantılı adamların önünü kesmişler. Elektrik hatların bağlantılarını kesmiş. Feghouli ile Rodrigues'i çizgiye indirmiyorlar. Gomis kaleye yüzü dönük top alamaıyor. Kaleye arkası dönük topla buluşabiliyor. Verkaç veya uzaktan şutla gol arayabiliyorlar sadece. Gomis'i eziyorlar içeride.


    "Gomis, ligin 6. haftasındaki Konyaspor maçında penaltı vuruşunu gole çevirmişti. Fransız golcü, penaltıda yine aynı köşeyi seçince kaleci Serkan penaltıyı kurtardı."

    "GOMİS'İN İLK YARIDAKİ PENALTISI SERKAN İÇİN AVANTAJ OLDU"
    Gomis, sezonun ilk yarısında Konyaspor'a attığı penaltının aynısını attı. Kaleci yediğini bilir. Serkan'ı avantajlı duruma getirdi. Gomis ilk yarıda o golü atmışsa ben teknik adam olarak penaltıyı ona attırmam.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Ben olsam 'e attırmazdım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN