Bafetimbi Gomis'in gol sevinçlerinde çalınan "Sen olsan bari" şarksını seslendiren Aleyna Tilki'ye Galatasaray'dan sürpriz

ABD'de düzenlenen Galatasaray balosunda sahne alan Aleyna Tilki'ye, Bafetimbi Gomis imzalı forma hediye edildi.

Fransız yıldızın gol sevinçleri " O sen olsan bari" parçasının sahibi Aleyna Tilki ile yaşanırken genç sanatçıya sürpriz yapıldı.

TT Stadyumu'nda Bafetimbi Gomis'in gol sevinçlerinde Tilki'nin şarkısı çalınıyor.