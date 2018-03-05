G.Saray'dan Aleyna Tilki'ye sürpriz – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    G.Saray'dan 'ye sürpriz

    G.Saray'dan <a href="/index/aleyna-tilki?id=9e8411c8-c501-485c-843a-04b9979f1e56" class="" rel="tag">Aleyna Tilki</a>'ye sürpriz

    Bafetimbi 'in gol sevinçlerinde çalınan "Sen olsan bari" şarksını seslendiren 'ye Galatasaray'dan sürpriz

    ABD'de düzenlenen Galatasaray balosunda sahne alan 'ye, Bafetimbi imzalı forma hediye edildi.

    Fransız yıldızın gol sevinçleri " O sen olsan bari" parçasının sahibi Aleyna Tilki ile yaşanırken genç sanatçıya sürpriz yapıldı.

    TT Stadyumu'nda Bafetimbi Gomis'in gol sevinçlerinde Tilki'nin şarkısı çalınıyor.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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