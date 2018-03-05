G.Saray'dan Aleyna Tilki'ye sürpriz
Bafetimbi Gomis'in gol sevinçlerinde çalınan "Sen olsan bari" şarksını seslendiren Aleyna Tilki'ye Galatasaray'dan sürpriz
ABD'de düzenlenen Galatasaray balosunda sahne alan Aleyna Tilki'ye, Bafetimbi Gomis imzalı forma hediye edildi.
Fransız yıldızın gol sevinçleri " O sen olsan bari" parçasının sahibi Aleyna Tilki ile yaşanırken genç sanatçıya sürpriz yapıldı.
TT Stadyumu'nda Bafetimbi Gomis'in gol sevinçlerinde Tilki'nin şarkısı çalınıyor.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
G.Saray'dan Aleyna Tilki'ye sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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