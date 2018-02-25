Nagatomo 'cuk' oturdu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Nagatomo 'cuk' oturdu

    Nagatomo 'cuk' oturdu
    Cimbom'un devre arası İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo kısa sürede 'in vazgeçilmezleri arasına girdi. maçında performansı beğenilmeyen Japon oyuncu, takıma çabuk alışınca formunu da yukarı çekti. İmparator'un 4 maçta da 90 dakika şans verdiği 31 yaşındaki oyuncu, mücadelesinde de farkını gösterdi. Attığı nizami gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Nagatomo, Aslan'ın en çok koşan ismi oldu. Sempatik tavırlarıyla takım arkadaşları ve taraftarın da gözdesi haline gelen Nagatomo sol bek pozisyonunda yıllardır süren eksiğe çare oldu
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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