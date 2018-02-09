Japon başkonsolos Ehara'dan G.Saray'a ziyaret
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Galatasaray'ı ziyaret etti.
Ehara, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo ile bir araya geldi.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ehara, İstanbul'da çok sayıda Japon'un yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da 1400 kadar Japon oturuyor. Ben, bütün Japonları temsil ederek Nagatomo'ya tebriklerimi iletmek için ve bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağımızın mesajını vermek için geldim. Dünyaca ünlü Nagatomo, Galatasaray'a geldi, bu çok güzel bir şey. Galatasaray'da çok başarılı olmasını istiyor ve ümit ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin futbol dünyasında da çok etkileyici bir sonuç çıkartabileceğine inanıyorum."
Yuto Nagatomo ise Ehara'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben eskiden Galatasaray'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi bu değerli takıma transfer oldum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapıp, katkıda bulunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:47
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
Japon başkonsolos Ehara'dan G.Saray'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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