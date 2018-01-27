G.Saray - Osmanlıspor maçında tartışmalı karar!
Osmanlıspor'un ağlarla buluşan topu, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Adrien Regattin'in vuruşu havalandırdığı topta kaleci Muslera ile birlikte yükselen Numan Çürüksu'nun vuruşunda
top ağlarla buluştu ancak hakem Halil Umut Meler, Numan Çürüksu'nun Muslera'ya faul yaptığını işaret ederek oyunu durdurdu.
Bu pozisyonda orta hakemle yan hakem arasında da anlaşmazlık çıktı. Mücadelenin yan hakemi diyerek orta noktaya yönelirken, orta hakem Umut Meler yardımcısının kararına uymayarak golü iptal etti.
İşte tartışmalara neden olan gol pozisyonu:
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:36
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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