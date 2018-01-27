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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray - maçında tartışmalı karar!

    G.Saray - Osmanlıspor maçında tartışmalı karar!

    'un ağlarla buluşan topu, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

    Adrien Regattin'in vuruşu havalandırdığı topta kaleci Muslera ile birlikte yükselen 'nun vuruşunda
    top ağlarla buluştu ancak hakem Halil Umut Meler, Numan Çürüksu'nun Muslera'ya faul yaptığını işaret ederek oyunu durdurdu.

    Bu pozisyonda orta hakemle yan hakem arasında da anlaşmazlık çıktı. Mücadelenin yan hakemi diyerek orta noktaya yönelirken, orta hakem Umut Meler yardımcısının kararına uymayarak golü iptal etti.

    İşte tartışmalara neden olan gol pozisyonu:



    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:36
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