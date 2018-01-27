G.Saray - Osmanlıspor maçında tartışmalı karar!

Adrien Regattin'in vuruşu havalandırdığı topta kaleci Muslera ile birlikte yükselen Numan Çürüksu'nun vuruşunda

top ağlarla buluştu ancak hakem Halil Umut Meler, Numan Çürüksu'nun Muslera'ya faul yaptığını işaret ederek oyunu durdurdu.

Bu pozisyonda orta hakemle yan hakem arasında da anlaşmazlık çıktı. Mücadelenin yan hakemi diyerek orta noktaya yönelirken, orta hakem Umut Meler yardımcısının kararına uymayarak golü iptal etti.



İşte tartışmalara neden olan gol pozisyonu: