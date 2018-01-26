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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan para cezası

    PFDK’dan para cezası
    , Galatasaray'a Kayserispor deplasmanında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira ve aynı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira para cezası verdi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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