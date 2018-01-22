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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    istifa ediyor

    <a href="/index/serdar-guzelaydin?id=49cba6b0-d732-409e-b2b1-84e8a7a2a3b8" class="" rel="tag">Serdar Güzelaydın</a> istifa ediyor
    Mustafa Cengiz'in başkanlık görevine gelmesi ile Sportif A.Ş. yönetiminde yer alan 'ın istifa edeceği belirtildi. tarafından Sportif A.Ş.'ye bağımsız üye olarak atanan Güzelaydın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yakın dostluğu nedeniyle ve birçok üye tarafından eleştiri almıştı
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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