Sermaye artışı geliyor

Galatasaray Sportif AŞ için yeni bir sermaye artışı planladıklarını duyuran Özbek, "Sermayemizi 100 milyon liradan 600 milyon lira seviyesine çıkaracağız. Yapılması gereken çok iş var. Çok titiz bir çalışmaya ve sponsorlardan gelecek gelirlerin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.