"Peşinden gittiğim Metin Oktay ile rakip olduk"
Teknik Direktör Mustafa Denizli, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Peşinden gittiğim Metin Oktay ile daha sonra rakip olduk" dedi.
Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen spor söyleşisinin konuğu Mustafa Denizli, katılımcıların sorularını cevapladı. Konuşmasına Gebze Belediyesi'ne düzenlediği program için teşekkür eden Mustafa Denizli, "Bizim birlikte olmamız için güzel bir etkinlik. Burada sizleri ile birlikte olmak çok önemli" dedi.
"PEŞİNDEN GİTTİĞİM FUTBOLCULARDAN BİRİ DE METİN OKTAY'DI"
Söyleşisine futbolcu olmaya kara verdiği dönemi anlatarak başlayan Denizli, "Küçükken ara ara futbol okulunda geçirdiğim zaman dışında memleketim Çeşme'ye yazın futbolcular gelirdi. Ben de onların yanına gidip, onlarla olmak isterdim. Bir gün onlar gibi olmak isterdim ve yaları hep onların peşinden gezerdim. Peşinden gittiğim futbolculardan biri de Metin Oktay'dı. Hayat sonra bizi onunla rakip futbolcu yaptı. Sonra onun la aynı kulüpte, o yönetici ben de teknik adam olarak çalışma imkanımız oldu. Futbol sayesinde hem okudum hem de ülke içinde ve ülke dışında dostlar edindim" diye konuştu.
"FUTBOL BANA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI"
Futbolun kendisine olumlu anlamda çok fayda sağladığını ifade eden Denizli, "Futbol bana önemli katkılar sağladı. Bugün benim futbola girişimin 50. yılı. Bütün ömrüm futbolla geçti, saha içinde saha dışında. En fazla beni mutlu eden hadise İstanbul'da,Trabzon'da, Adan'da, Antep'te, İzmir'de, Türkiye'nin herhangi bir şehrine gittiğimde acaba tek bir tepkiyle, tek bir kötü sözle karşılaşır mıyım, duygusunu hissettirmedim. Bu meslek yaşamımda benim en büyük kazancımdır. İnsanlarla olan bu diyaloğumuz çok önemli. O bakımdan en büyük kazancı budur. Bir diğeri de ben futbol sayesinde okudum. Liseyi, üniversiteyi bitiremedim ama eğitim sistemimiz futbolcularımızın eğitimi için bir anlayış sağlıyor. Okuyamadım diye kendimi geliştiremedim diye bırakmadım. Dışarıdan okudum" şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Denizli daha sonra katılımcıların formalarını imzalayarak top hediye etti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:49
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 16
Yorum
İZMİR YUNANİTAN SAVUNMA FUTBOLU DEDİĞİNİZ TAKTİKLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU SAVUNMA VE HÜCUM FUTBOLU AYNI ANDA OYNUYOR TAKIMLAR ....
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Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 3
Yorum
ERDALL Negredo ile gol sayısı artacak,Beşiktaş daha etkili olacaktır.
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Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması
Toplam 2
Yorum
MNK İSTEDİGİNİ ALIO BUNLAR SANIRIM TOPLAYIN TOPLAYIN COPÇULER
"Peşinden gittiğim Metin Oktay ile rakip olduk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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