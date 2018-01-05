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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kevin gitmek istiyor mu?

    Kevin gitmek istiyor mu?
    Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan ve 'ın da gündeminde yer alan ile ilgili sorulan sorulara menajer Allardyce yanıt verdi. Mirallas'ın ayrılıp ayrılmayacağını sorması üzerine tecrübeli menajer " birçok farklı etkene bağlı. Kevin gitmek istiyor mu? Kulübe teklif yapan başka bir kulüp var mı? İki kulüp bonservis bedelinde anlaşacak mı? Teklif bizim için de onun için de doğruysa, transfer gerçekleşebilir" cevabını verdi
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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