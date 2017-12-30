 Cenk Ergün’e Özbek kalkanı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Cenk Ergün’e Özbek kalkanı

    Cenk Ergün’e Özbek kalkanı
    Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana sportif direktörlük görevini sürdüren Cenk Ergün'ün durumu da merak ediliyordu. Fatih Terim'in gelmesiyle ile birlikte çalışmalarını Florya'da Stadı'na taşıyan Ergün, transferler ve Sportif AŞ konularında başkan Dursun Özbek'e yardımcı olacak.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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