 Galatasaray'a sürpriz başkan adayı! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    'a sürpriz başkan adayı!

    Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!

    'da 20 Ocak 2018'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken iddialar bitmek bilmiyor.

    Sarı-kırmızılı camiada da yoğun bir trafik yaşanmaya başladı.

    Şu ana dek başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz dışında herhangi bir isim resmi olarak adaylığını açıklamazken kulislere bomba bir isim düştü!

    Halen Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanlığını yürüten 'ın, 20 Ocak'taki olağanüstü seçimli genel kurulda Başkanlık yarışında boy göstereceği iddiası kamuoyunda şok etkisi yarattı.

    Uzun bir süredir Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan, Dursun Özbek'in başkan olduğu son seçime kadar Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Gümüşdağ'la ilgili iddia tartışmaları da beraberinde getirdi.

    ADAY OLABİLİR Mİ?
    Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir başkanlığını bırakıp Galatasaray başkanlığına adaylığını koyup koyamayacağı hukukçular arasında da tartışma konusu haline geldi.

    Göksel Gümüşdağ Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki görevinden istifa ederek Galatasaray başkanlığı için adaylığını koyabilir. Gümüşdağ'ın başkan adayı olabilmesi için yeterliliği var. Zira kendisi başkan adaylarında aranan 10 senelik üyelik şartını yerine getirmiş durumda.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:15
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