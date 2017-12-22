 Ulusoy kuliste – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Ulusoy kuliste

    Ulusoy kuliste
    Turgay Kıran'ın adaylıktan çekildiği öğrenilirken, Haluk Ulusoy'un da adaylık için kulislere başladığı öğrenildi. Dün gün boyunca görüşmeler yapan Haluk Ulusoy'un bugün son kararını açıklaması bekleniyor.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:09
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