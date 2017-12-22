 ‘Uğurlu’ gelmiyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Uğurlu’ gelmiyor

    ‘Uğurlu’ gelmiyor
    Göztepe maçına atanan Kemal Uğurlu, Galatasaray'a pek uğurlu gelmiyor. Sarı-kırmızılı takım, Uğurlu ile son iki sezonda lig ve kupada çıktığı 4 maçta sadece Adanaspor'u 4-0 yenebildi. Mersin İdman Yurdu'na 2-1, Antalyaspor'a 4-2 mağlup olan Cimbom, 24 Erzincanspor ile ise 1-1 berabere kaldı.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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