Göztepe maçına atanan Kemal Uğurlu, Galatasaray'a pek uğurlu gelmiyor. Sarı-kırmızılı takım, Uğurlu ile son iki sezonda lig ve kupada çıktığı 4 maçta sadece Adanaspor'u 4-0 yenebildi. Mersin İdman Yurdu'na 2-1, Antalyaspor'a 4-2 mağlup olan Cimbom, 24 Erzincanspor ile ise 1-1 berabere kaldı.