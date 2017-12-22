''Sorun Tudor değil yönetim!''

“Tudor’un teknik bilgisi yetersiz ama iş bilen bir başkan eksik taraflarını tamamlardı... Baskın seçim, yönetimin 3 sene daha iktidarını garanti altına almaya çalıştığı siyasi bir hamledir”

Galatasaray'ın üst üste 4 sene şampiyon olup, UEFA Kupası'nı kazandığı dönemin başkanı Faruk Süren, Dursun Özbek'in olağanüstü seçim kararının G.Saray etiğine yakışmadığını söyledi. FutbolArena sitesine konuşan Süren, "Dursun Başkan 2 Aralık'ta zaten Olağanüstü Mali Kongre yaptı. Güvenoyu+75 milyon borçlanma yetkisi aldı. 10 gün geçmiş, birden olağanüstü seçim kararı alıyor. Çok tuhaf. Bu siyasi bir hamledir. 3 sene daha iktidarını garantiye almaya çalıştığını gösteren bir hamledir" ifadelerini kullandı. Süren, Tudor'un gönderilişiyle ilgili olarak ise, "Mesele Tudor değil, yönetim. 5. teknik direktörü değiştiriyor. Bu yönetim geçen yıl 4., ondan önce 6. oldu. Diğer branşlarda varlığımız yok. Tudor'un teknik bilgisi yetersiz ama işini bilen başkan, faydalanabilirdi. Yönetim kendisini dışarı çıkaramayacağına göre Tudor'u dışarı çıkarıyor" dedi.



10 GÜNDE KİM ÇIKAR?

Seçime girmek için adayların önünde 10 gün olduğunu söyleyen Süren, "10 günde kim çıkar bilmiyorum. Bir ay yok ki. Hazırlanacaklar. Bütçelere bakacaklar. Ben aday değilim" dedi.



SÜREN'DEN İNCİLER:

* Galatasaray'ın kadrosu lig için yeterli. Ama iyi motive olmaları lazım.

* Belhanda'dan yeterince faydalanamıyoruz. Belki bir şey var.

* Başkanımız bizim eleştirilerimizi düşmanlık olarak görüyor.

* Beni pek sevmezler. Biliyorsunuz başarı cezasız kalmaz bizim ülkede.