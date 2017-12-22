''Sorun Tudor değil yönetim!''
“Tudor’un teknik bilgisi yetersiz ama iş bilen bir başkan eksik taraflarını tamamlardı... Baskın seçim, yönetimin 3 sene daha iktidarını garanti altına almaya çalıştığı siyasi bir hamledir”
10 GÜNDE KİM ÇIKAR?
Seçime girmek için adayların önünde 10 gün olduğunu söyleyen Süren, "10 günde kim çıkar bilmiyorum. Bir ay yok ki. Hazırlanacaklar. Bütçelere bakacaklar. Ben aday değilim" dedi.
SÜREN'DEN İNCİLER:
* Galatasaray'ın kadrosu lig için yeterli. Ama iyi motive olmaları lazım.
* Belhanda'dan yeterince faydalanamıyoruz. Belki bir şey var.
* Başkanımız bizim eleştirilerimizi düşmanlık olarak görüyor.
* Beni pek sevmezler. Biliyorsunuz başarı cezasız kalmaz bizim ülkede.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:16
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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