''Para pul konuşmam''
Başkan Dursun Özbek hiçbir detay konuşmayan Terim’in, “Bana ihtiyaç duyulan yerde para pul konuşmam. Kaybedilecek zaman yok, hazırım” dediği öğrenildi.
Terim'in, "Bana ihtiyaç duyulan yerde para pul konuşmam. Şu an görev zamanı. Kaybedilecek zaman yok, hazırım" diyerek görevi kabul ettiği öğrenildi. Telefon görüşmesinden sonra Terim'in Tarabya'daki evine giden Özbek, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yüz yüze görüşmeye devam etti.
Başkan Dursun Özbek, bu görüşmede, tam yetkiyle donatılacak olan Fatih Terim'in, Göztepe maçı öncesi takım ile ilgili tasarruflarını dinledi ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:03
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
''Para pul konuşmam'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.