Fatih Terim ile Dursun Özbek'in 1 haftadır gizli gizli görüştükleri ve dün akşam 22.45 sularında yapılan telefon görüşmesinde kesin anlaşmaya vardıkları öğrenildi. 3.5 yıllık olduğu öğrenilen anlaşma için ise hiçbir şekilde detay konuşulmadı.Terim'in, "Bana ihtiyaç duyulan yerde para pul konuşmam. Şu an görev zamanı. Kaybedilecek zaman yok, hazırım" diyerek görevi kabul ettiği öğrenildi. Telefon görüşmesinden sonra Terim'in Tarabya'daki evine giden Özbek, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yüz yüze görüşmeye devam etti.Başkan Dursun Özbek, bu görüşmede, tam yetkiyle donatılacak olan Fatih Terim'in, Göztepe maçı öncesi takım ile ilgili tasarruflarını dinledi ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.