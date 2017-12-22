 Özbek’i geri çevirdiler – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Özbek’i geri çevirdiler

    Özbek’i geri çevirdiler
    Erken seçim kararı Dursun Özbek yönetimini oluşturmakta zorlanıyor. Özbek, ilk etapta Cemal Özgörkey, Hakan Üstünberk ve İbrahim Çağlar'la bir görüşme yaptı. Sırasıyla Özgörkey, Üstünberk ve Çağlar'a asbaşkanlık teklif etti. Ancak üç isimden de olumsuz cevap aldığı öğrenildi
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:18
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