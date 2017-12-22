Özbek’i geri çevirdiler

Erken seçim kararı Dursun Özbek yönetimini oluşturmakta zorlanıyor. Özbek, ilk etapta Cemal Özgörkey, Hakan Üstünberk ve İbrahim Çağlar'la bir görüşme yaptı. Sırasıyla Özgörkey, Üstünberk ve Çağlar'a asbaşkanlık teklif etti. Ancak üç isimden de olumsuz cevap aldığı öğrenildi