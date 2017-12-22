 Ortak aday: Burak Elmas – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Ortak aday: Burak Elmas

    Ortak aday: Burak Elmas

    20 Ocak’taki erken genel kurul için geri sayım sürerken dün Canaydın döneminde görev yapan Elmas’ın ismi öne çıktı.

    Başkanı Dursun Özbek'in sürpriz bir şekilde erken seçim kararı almasının ardından muhalefet üzerindeki toprağı attı. Taraftarların tüm tepkisine rağmen koltuğunu sağlama almak için seçim kararı alan Özbek'e karşı birleşen sarı-kırmızılılar, Burak Elmas'ın üzerinde birleşti. Özhan Canaydın'ın döneminde yönetimde yer alan ve genç yaşına rağmen futbol şubesi sorumluluğunu üstlenen Elmas, başkanlık çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamadı. "Bu oldu bittiye Galatasaray'ımızı bırakmamak için elimizden gelen ne var ise yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray sahipsiz değil! Galatasaray için her şeyi bir kenara bırakacak, karşılıksız çalışacak bir ekip arıyoruz" açıklaması yaptı.

    İSİMLER BELLİ
    Abdurrahim Albayrak başta, Ali Güvenç Kiraz, Özer Saraçoğlu, Nazımcan Engin, Begüm Özkan, Emir Otluoğlu, Çağatay Özen, Jerfi Fıratlı gibi dinamik isimlerin Burak Elmas'ın kadrosunda olması bekleniyor.

    KEFİL OLDULAR
    Galatasaray camiasının tanınmış isimlerinden Aziz Üstel de Burak Elmas'a tam destek verdi. Üstel, "Faruk Süren, Mehmet Cansun, ben ve daha birçok kişi Burak Elmas'a kefil. En kısa zamanda onu başkanlık koltuğuna oturtmalıyız" diye konuştu.

    GELİYOR
    İngiltere'de çok ünlü bir firmanın genel müdürlüğünü yapan Burak Elmas'ın yarın İstanbul'da olması ve adaylığıyla ilgili çalışmaları yoğunlaştırması bekleniyor

    BURAK ELMAS KİMDİR?
    1974 İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'de yaşanan sıkıntılı sürecin ardından Elmas, İngiltere'nin yolunu tuttu. Üç dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

    TARAFTAR SEÇİMİNİ YAPTI
    Burak Elmas anketlerin gözde ismi oldu. Dün Twitter'da 29 bin kişinin oy kullandığı ankette Elmas'a yüzde 69 oy çıktı. Özbek yüzde 11 ile Cengiz'in (15) ardında kaldı. Kıran yüzde 5 oy aldı.

    G.SARAY KAPANIR GİDER (MİNİ YORUM: HINCAL ULUÇ)
    Dursun adlı dünyanın en yeteneksiz, en beceriksiz, ama ihtirasları aklının, beyninin bir değil, bin karış üstündeki adam, tam 60 yıldır, gazeteci olarak yakından, içinden izlediğim ve çok sevdiğim Galatasaray'ımı çökertti. Sportif, ekonomik, batağa soktu. Dursun tek başına seçime girer. Üç yıl daha kulübün başına çöreklenir ve Galatasaray kayyuma teslim edilip kapanır gider..
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:16
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