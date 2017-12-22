O tweet tarihe geçti

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüş mesajı anlamı taşıyan tweet tarihe geçti. Fatih Terim'in Galatasaray'ın Twitter hesabına 'Nerede kalmıştık' yazarak gönderdiği tweet 100 dakikada 180 bin beğeni 125.000 retweet alarak Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.





REKOR! An itibariyle Fatih Terim'in dün gece attığı ''Nerede kalmıştık...'' tweeti 228 bin beğeni ve 146 bin RT aldı! pic.twitter.com/zl3YU0ZcqQ — Fotomaç (@fotomac) 22 Aralık 2017