O tweet tarihe geçti
Fatih Terim’in attığı 'Nerede kalmıştık' tweeti, Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.
Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüş mesajı anlamı taşıyan tweet tarihe geçti. Fatih Terim'in Galatasaray'ın Twitter hesabına 'Nerede kalmıştık' yazarak gönderdiği tweet 100 dakikada 180 bin beğeni 125.000 retweet alarak Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.
REKOR! An itibariyle Fatih Terim'in dün gece attığı ''Nerede kalmıştık...'' tweeti 228 bin beğeni ve 146 bin RT aldı! pic.twitter.com/zl3YU0ZcqQ— Fotomaç (@fotomac) 22 Aralık 2017
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:58
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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