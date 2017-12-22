 O tweet tarihe geçti – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    O tweet tarihe geçti

    O tweet tarihe geçti

    ’in attığı 'Nerede kalmıştık' tweeti, Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.

    'in 'a dönüş mesajı anlamı taşıyan tweet tarihe geçti. 'in 'ın Twitter hesabına 'Nerede kalmıştık' yazarak gönderdiği tweet 100 dakikada 180 bin beğeni 125.000 retweet alarak Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:58
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