 Mayıs sözü – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Mayıs sözü

    Mayıs sözü

    Özbek’e rakip olan Cengiz, seçilmesi halinde mayıs ayında kongreye gideceğini ifade etti

    Özbek karşısında adaylığını açıklayan ilk isim olan Mustafa Cengiz, "Elimizi taşın altına sokacağız" diye konuştu. Seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalara değinen Cengiz, "Bu konuda tüzük berbat. Sırf bu nedenle, seçildiğim takdirde, şampiyon bile olsak, mayıs ayında olağan genel kurula gideceğim" ifadesini kullandı.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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