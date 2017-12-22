Mayıs sözü

Özbek’e rakip olan Cengiz, seçilmesi halinde mayıs ayında kongreye gideceğini ifade etti

Özbek karşısında adaylığını açıklayan ilk isim olan Mustafa Cengiz, "Elimizi taşın altına sokacağız" diye konuştu. Seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalara değinen Cengiz, "Bu konuda tüzük berbat. Sırf bu nedenle, seçildiğim takdirde, şampiyon bile olsak, mayıs ayında olağan genel kurula gideceğim" ifadesini kullandı.