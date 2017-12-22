"Ibrahimovic G.Saray'da oynar"
Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Olağanüstü genel kurul öncesinde hazırlıklarını sürdüren Mustafa Cengiz, başkan seçilmesi durumunda ilk görüşeceği ismin Fatih Terim olacağını söyledi.
Ibrahimovic ismini öne atarak camiada heyecan yaratan Cengiz, Galatasaray'da her zaman dünya yıldızlarının oynaması gerektiğini söyledi.
İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Mustafa Cengiz ve ekibi olarak biz hazırız. Bizim için seçime hazırlanmak için 1 hafta da yeter. Ancak bu aceleci tavrın yanlış olduğu görüşündeyim. Kısa zaman nedeniyle adil bir yarışma olmayacak.
-Lig devam ediyor. Devre arası seçim ayın 20'sinde. Transfer dönemi 31'inde bitecek. Takımın başında teknik direktör yok. Hizmetin sürekliliği açısından yönetim neyi hesapladı onu da bilmiyorum.
-Taraftarın yüzde 95'i Fatih Terim'i istiyor. Fatih Terim bir Galatasaraylıdır. Her kim başkan olursa olsun ilk olarak Fatih Terim'le görüşmeli.
-Terim dünya çapında bir marka. Tutup ben onu getireceğim demek yanlış. Pazardan meyve almıyorsun! Fatih Terim'in koşulları vardır. Çalışma ortamı, çalışacağı ekip var. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse oturup Fatih Terim'le onu görüşeceksiniz.
-Galatasaray camiası ikiye bölünmüş. Bir taraf Fatih Terim'i getirelim diyor, diğeri "Terim gelirse kendini yakarım" diyor. Bu zihniyeti G.Saray'da yıkmamız gerek.
-Ben boş laflar etmem. G.Saray'ın 3-4 yerine yedek ve asıl takviye yapması şart. Galatasaray'da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala Ibrahimovic'te ısrar ediyorum. Ibrahimovic Galatasaray'da oynar. Yine Ibrahimovic diyorum; Yine Fatih hocam'a, Drogba diyorum. Büyümeye yönelik harcamaları asla durdurmayacağız. Dünya yıldızlarını G.Saray'a getireceğim.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:11
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
"Ibrahimovic G.Saray'da oynar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.