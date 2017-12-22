 Hande Sümertaş basın sorumlusu – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hande Sümertaş basın sorumlusu

    Hande Sümertaş basın sorumlusu
    Fatih Terim'in görev yaptığı son dönemde A Milli Takım Basın Sorumlusu olan, Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşanan krizde basına haber sızdırdığı iddia edilen Hande Sümertaş da 4. Terim döneminde Galatasaray Basın Sorumlusu olacak. Sarı-kırmızılı takımda halen görevde olan basın sorumlusu Hasan Tankaya gönderilecek
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:16
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