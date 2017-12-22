Hande Sümertaş basın sorumlusu

Fatih Terim'in görev yaptığı son dönemde A Milli Takım Basın Sorumlusu olan, Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşanan krizde basına haber sızdırdığı iddia edilen Hande Sümertaş da 4. Terim döneminde Galatasaray Basın Sorumlusu olacak. Sarı-kırmızılı takımda halen görevde olan basın sorumlusu Hasan Tankaya gönderilecek