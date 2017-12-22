Galatasaray, Terim'i resmen açıkladı
Galatasaray, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile görüşmelere başladı.
Fatih Terim de kendisine ait Twitter hesabından "Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK" paylaşımında bulundu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:07
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Galatasaray, Terim'i resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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