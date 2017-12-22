 Galatasaray, Terim'i resmen açıkladı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    , Terim'i resmen açıkladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Terim'i resmen açıkladı

    , ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

    , teknik direktörlük konusunda ile görüşmelere başladı.

    de kendisine ait Twitter hesabından "Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK" paylaşımında bulundu.

    Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:07
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