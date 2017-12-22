Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile görüşmelere başladı.

Fatih Terim de kendisine ait Twitter hesabından "Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK" paylaşımında bulundu.





Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi.