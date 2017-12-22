 Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    'dan paylaşımı!

    Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı!

    , 'in 'a dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Terim ile ilgili paylaşımda bulundu. Ayrıca Galatasaray'da forma giyen Donk ve eski Galatasaraylı Lukas Podolski de Twitter hesabından Terim'e ''Hoşgeldiniz'' dedi.

    'in 'a dönmesinin yankıları sürüyor. 2011 yılında Fatih Terim tarafından takıma kazandırılan ve 4 yıl Galatasaray forması giyen , Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi.

    Melo yaptığı paylaşımda, ''Fatih Terim geri döndü'' ifadesini kullandı.



    RYAN DONK'TAN TERİM'Lİ TWEET
    2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'da Galatasaray'a transfer olan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesinin ardından attığı tweet'te ''Hoşgeldiniz hocam'' dedi.



    BİR MESAJ DA PODOLSKİ'DEN
    Felipe Melo'dan sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski de Fatih Terim'e 'Hoşgeldin' dedi…

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:55
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