Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı!

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin yankıları sürüyor. 2011 yılında Fatih Terim tarafından takıma kazandırılan ve 4 yıl Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi.



Melo yaptığı paylaşımda, ''Fatih Terim geri döndü'' ifadesini kullandı.







RYAN DONK'TAN TERİM'Lİ TWEET

2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'da Galatasaray'a transfer olan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesinin ardından attığı tweet'te ''Hoşgeldiniz hocam'' dedi.







BİR MESAJ DA PODOLSKİ'DEN

Felipe Melo'dan sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski de Fatih Terim'e 'Hoşgeldin' dedi…



