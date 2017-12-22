Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı!
Felipe Melo, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Terim ile ilgili paylaşımda bulundu. Ayrıca Galatasaray'da forma giyen Donk ve eski Galatasaraylı Lukas Podolski de Twitter hesabından Terim'e ''Hoşgeldiniz'' dedi.
Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin yankıları sürüyor. 2011 yılında Fatih Terim tarafından takıma kazandırılan ve 4 yıl Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi.
Melo yaptığı paylaşımda, ''Fatih Terim geri döndü'' ifadesini kullandı.
RYAN DONK'TAN TERİM'Lİ TWEET
2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'da Galatasaray'a transfer olan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesinin ardından attığı tweet'te ''Hoşgeldiniz hocam'' dedi.
BİR MESAJ DA PODOLSKİ'DEN
Felipe Melo'dan sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski de Fatih Terim'e 'Hoşgeldin' dedi…
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:55
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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