Fatih Terim Galatasaray'da

Galatasaraylı taraftarların merak ve heyecanla beklediği Dursun Özbek-Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti ve efsane isim yeniden göreve getirildi. Göztepe maçı sonrası yapılması beklenen görüşme, öne çekildi ve dün akşam saatlerinde peş peşe gelen tweet'lerle heyecan fırtınasına kapılan sarı-kırmızılı camiya, resmi açıklamayla derin bir 'ohhh' çekti.



Önce eski yöneticilerden Aziz Üstel, "Terim, G.Saray'a hayırlı olsun" tweet'i attı. Birkaç dakika sonra ise Fatih Terim, twitter hesabından galatasaray'ı ekleyerek "Nerede kalmıştık" mesajını yayınladı. Ve en sonunda da Galatasaray Kulübü'nden, Terim ile görüşüldüğü ve KAP'a bildirildiği açıklaması yapıldı. Resmi açıklama taraftarların yüreğine su serpti.

GALATASARAY'DA 4. TERİM DÖNEMİ

Fatih Terim 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırdı ve bu süre içinde Galatasaray 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kazandı. 2000 yılında Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu ve kendisi de "İmparator" lakabını aldı.

2000-01 sezonunda İtalya'nın ACF Fiorentina takımını, 2001-02 sezonunda ise İtalya'nın köklü kulüplerinden olan AC Milan'ın başına geçen Terim, 2002-2004 yılları arasında tekrar Galatasaray'ın başına geçti. Ancak 2004 yılında ligde ve Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçların ardından Galatasaray'dan yine ayrıldı.

YENİDEN MİLLİ TAKIM

Galatasaray'daki hayal kırıklığından sonra 2005 yılında Fatih Terim yeniden milli takıma döndü. Türkiye 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi play-off turuna yükseldi ama kupaya katılamadı.



2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başaran A Milli Futbol Takımı bu sefer yarı finale kadar yükseldi ama yarı finalde Almanya'ya elendi. Milli takım 2010 Dünya Kupası'na katılmayı başaramayınca Fatih Terim görevinden ayrıldı ve 3. kez Galatasaray'ın başına geçti.

GALATASARAY'DA 6 ŞAMPİYONLUK

Fatih Terim, Galatasaray'dan ilk ayrılışından 11 yıl sonra sonra geri dönünce Galatasaray 18. Lig şampiyonluğunu Fatih Terim de 5. lig şampiyonluğunu elde etti. 2012-13 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve bu sezon Fatih Terim Galatasaray ile 6. lig şampiyonluğunu yaşadı. Bu şampiyonluk ile Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını geliştirdi. Terim, 3 yıllık aranın ardından 4. kez Galatasaray'da göreve geldi.