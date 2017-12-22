 E Spor’dan çekiliyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    E Spor’dan çekiliyor

    E Spor’dan çekiliyor
    Galatasaray, E Spor'dan çekiliyor... 2018 Kış Sezonu öncesinde tüm takımlar transferlerini tamamlarken, Cimbom hiçbir girişim yapmadı. Daha önce Şampiyonluk Ligi'nden slot satın alacağı, Yükselme Ligi'nden devam edeceği ve hatta battlegrounds'tan çıkan bir takımla anlaşacağı iddia edilen sarı-kırmızılı ekip, bu hamlelerin hiçbirisini yapmadı.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:16
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