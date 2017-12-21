İlk rakip Mustafa Cengiz

Galatasaray'da Dursun Özbek'in aldığı sürpriz seçim kararının ardından gözler muhalefete çevrildi. Özbek, "3 yıl için" yeniden göreve talip olduğunu açıklarken dün de Mustafa Cengiz 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Geçen Mayıs ayında Dursun Özbek yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Cengiz, "Galatasaray'da başlatılan imza kampanyasına ben de imza attım, destek verdim. Dursun Özbek seçime giderse ben de adayım" demişti. Galatasaray camiasına mesaj gönderen Mustafa Cengiz "Herkesin içi rahat olsun. Kısa süre içinde listemiz netleşecek. Camianın önemli isimleri listemizde olacak. 2-3 yıl içinde Galatasaray'ı dünya kulübü yapacağız. Projelerimiz hazır. Hepsini açıklayacağız" ifadelerine kullandı. Cengiz'in bugün listesinde yer alan önemli isimlerin büyük bölümünü açıklaması bekleniyor.



AYSAL KABUL ETMEDİ

Dursun Özbek, Fatih Terim sorularını geçiştirirken Mustafa Cengiz, başkan seçilmesi durumunda takımın başına Terim'i getireceğini söyledi. Bununla birlikte Ünal Aysal ile konuştuğunu da belirterek, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını belirtti. Ancak Aysal, dün destek verdiği bir aday bulunmadığını açıkladı.



ÖZTÜRK NE YAPACAK?

Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan da aday olması beklenilen isimler arasında... Hiç bir gruba dahil olmayan ikili için "Adnan Öztürk adaylığını koyarsa arkasında birleşirler" yorumu yapılıyor. Öztürk, mayıs ayındaki seçimde aday olduğunu söylüyordu ama erken seçim ortaya çıkınca sessizliğe büründü. Taraftarların Aysal'dan sonra en çok tercih ettiği isimlerden birisi olan Öztürk'ün kararı merakla bekleniyor.



MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1 949 yılında Gaziantep Nizip'te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Nizip'te, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Köy Kalkınma Kooperatifi Merkez Birliği (Köy- Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.



ELEŞTİRİ ÇOK

Teknik adam dediğin, kaos ortamlarında ortaya çıkar ve camiayı rahatlatan isim olur. İgor Tudor, bu manada tecrübeli bir isim değildi. Galatasaray 9. haftada liderken bu tartışmalar başladı. Şimdi liderin 1 puan gerisindeyken böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu süreçte teknik adamın rahat çalışma imkanı yoktu. Dursun Özbek güvenoyu isteyebilir. Haftalarca lig liderliğini sürdürmüş bir takım böyle bir tabloyla karşı karşıya. Galatasaray'da eleştirilerin dozu, övgülerden çok çok fazla...



Mini yorum Mustafa Denizli