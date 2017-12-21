 G.Saray başkanlığına sürpriz aday! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    G.Saray başkanlığına sürpriz aday!

    G.Saray başkanlığına sürpriz aday!

    'ın UEFA Kupası ile Süper Kupa'yı kazandığı dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 'un Galatasaray başkanlığına aday olacağı iddia edildi.

    İddiaya göre; Ulusoy'a camia içinden başkanlığına adaylığını koyması için teklif yapıldı. Ulusoy'un kesin olarak "Evet" cevabını vermemesiyle birlikte düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

    Ayrıca 'un aday olması durumunda taraftarlar arasında transfer profesörü olarak anılan eski yönetici Haldun Üstünel'i listesine alacağı da öne sürüldü.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:07
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