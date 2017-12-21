G.Saray başkanlığına sürpriz aday!
Galatasaray'ın UEFA Kupası ile Süper Kupa'yı kazandığı dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un Galatasaray başkanlığına aday olacağı iddia edildi.
Ayrıca Haluk Ulusoy'un aday olması durumunda taraftarlar arasında transfer profesörü olarak anılan eski yönetici Haldun Üstünel'i listesine alacağı da öne sürüldü.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:07
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Toplam 4
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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