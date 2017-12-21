 Göztepe maçı öncesi Galatasaray'a sevindirici haber – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    maçı öncesi 'a sevindirici haber

    <a href="/index/goztepe?id=69a50a4c-78b2-4d50-80b8-f8e2a7dc8ad6" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı öncesi <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a sevindirici haber

    'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci'nin mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi.

    'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Tolga Ciğerci'den iyi haber geldi.

    Sakatlığını atlatan başarılı orta saha oyuncusunun bu hafta sonu sahalara dönmesi bekleniyor. Tolga Ciğerci, 'ın ligin 17. haftasında ile oynayacağı maçta görev verilmesi halinde forma giyebilecek. ile , pazar günü 19:30'da başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.

    Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Tolga Ciğerci, 6 gole imza attı.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:14
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