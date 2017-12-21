Göztepe maçı öncesi Galatasaray'a sevindirici haber
Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci'nin Göztepe mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi.
Sakatlığını atlatan başarılı orta saha oyuncusunun bu hafta sonu sahalara dönmesi bekleniyor. Tolga Ciğerci, Galatasaray'ın ligin 17. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçta görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Galatasaray ile Göztepe, pazar günü 19:30'da başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.
Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Tolga Ciğerci, 6 gole imza attı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:14
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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