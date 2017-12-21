 Galatasaray'da Slaven Bilic kararı – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da Slaven Bilic kararı

    Galatasaray'da Slaven Bilic kararı

    Olağanüstü genel kurula giden Galatasaray'da teknik direktör arayışları da sürüyor. Seçime, teknik direktörünü belirleyerek girmek isteyen Dursun Özbek, menajerlerin kendisine  sunduğu Slaven Bilic ismini geri çevirdi

    Igor Tudor'la yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'la adı anılan Slaven Bilic için karar verildi. Menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılılara önerilen Bilic'in ismi, Türkiye'deki derbi performansı ve Beşiktaş'la özdeşleşmiş olması nedeniyle gündemden çıkarıldı.

    Bu arada daha önce Bilic'in yardımcılığını yapan Nikola Jurcevic'e, Hırvat teknik adamın G.Saray'a gidip gitmeyeceği soruldu. Jurcevic, "Transfer görüşmeleri konusunda bilgim yok. Ama daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven, şimdi Galatasaray'da görev alırsa oldukça zorlanacaktır. Türkiye'de bu durum oldukça zor" dedi.

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    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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