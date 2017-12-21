Galatasaray'da Slaven Bilic kararı
Olağanüstü genel kurula giden Galatasaray'da teknik direktör arayışları da sürüyor. Seçime, teknik direktörünü belirleyerek girmek isteyen Dursun Özbek, menajerlerin kendisine sunduğu Slaven Bilic ismini geri çevirdi
Igor Tudor'la yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'la adı anılan Slaven Bilic için karar verildi. Menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılılara önerilen Bilic'in ismi, Türkiye'deki derbi performansı ve Beşiktaş'la özdeşleşmiş olması nedeniyle gündemden çıkarıldı.
Bu arada daha önce Bilic'in yardımcılığını yapan Nikola Jurcevic'e, Hırvat teknik adamın G.Saray'a gidip gitmeyeceği soruldu. Jurcevic, "Transfer görüşmeleri konusunda bilgim yok. Ama daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven, şimdi Galatasaray'da görev alırsa oldukça zorlanacaktır. Türkiye'de bu durum oldukça zor" dedi.
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- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Galatasaray'da Slaven Bilic kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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