Galatasaray'da Slaven Bilic kararı

Igor Tudor'la yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'la adı anılan Slaven Bilic için karar verildi. Menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılılara önerilen Bilic'in ismi, Türkiye'deki derbi performansı ve Beşiktaş'la özdeşleşmiş olması nedeniyle gündemden çıkarıldı.

Bu arada daha önce Bilic'in yardımcılığını yapan Nikola Jurcevic'e, Hırvat teknik adamın G.Saray'a gidip gitmeyeceği soruldu. Jurcevic, "Transfer görüşmeleri konusunda bilgim yok. Ama daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven, şimdi Galatasaray'da görev alırsa oldukça zorlanacaktır. Türkiye'de bu durum oldukça zor" dedi.



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