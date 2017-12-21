Burak Elmas: Oldu bitti ile...

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Burak Elmas, yönetim kurulunun aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının etik dışı olduğunu açıkladı.

Elmas, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, camiaya seslenerek başkanlık adaylığı konusunda kendisine yönelik taleplere ve desteklere teşekkür ederek, "Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımıza, Galatasaray'da takımlarımızı desteklemek için tribünde oturduğumuz koltuktan başka hiçbir makam önceliğimiz olmadı ve olmayacak. Bizi biz yapan Galatasaray gelenek ve değerlerinden hızla uzaklaşmamızdan hepimiz uzun zamandır çok rahatsızız. Galatasarayımız son derece etik dışı bir şekilde, tabiri caiz ise oldu bitti ile seçime götürülüyor." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın sahipsiz olmadığını kaydeden Elmas, şu görüşlere yer verdi:

"Galatasaray'ın, büyüklüğüne yetersiz kalan mevcut tüzüğümüz kullanılarak, koltuk savaşı için seçimden seçime sürüklenmesine ve bu köhne zihniyetin kulübümüzün gün geçtikçe geriye ve dönülmesi zor noktalara götürülmesine hepimiz aktif olarak tepki gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Bu aşamada arkadaşlarımız ve dostlarımız ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bu ulvi görev, hazırlık ve fikir alışverişi yapılmadan üstlenilemeyecek kadar önemli ve ciddidir. Galatasarayımız için hepimiz en iyisinin olması için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki 6-7 gün Galatasaray'da önemli görüşmeler ve gelişmeler olacaktır. Artık hepimiz altyapısı olmayan ve sadece kulağa hoş gelen hamasi ifadeler ile gösterilen kısa vadeli hedeflerin başarı getirmediğini biliyoruz. Bütün gelişmeler içerisinde tek beklentim bu oyunun bozularak, mayıs ayında tekrar seçim yapma taahhüdünü verecek bir ekibin, Galatasaray'ı yeni ufuklara taşıyacak başkan adayları ve ekiplerine yol açmasıdır. Yani kısaca, Galatasarayımızı karşılıksız sevenlerin kazanmasıdır."