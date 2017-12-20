Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Özbek, “3 yıl için yeniden seçilmek istiyorum” diyerek adaylığını resmen açıklarken sarı-kırmızılı kulisler de hareketlenmeye başladı.
ÖZTÜRK SESSİZ
Genel Kurul üyeleri ocak ayında yapılacak seçimde Dursun Özbek'e karşı Hakan Üstünberk ve Yiğit Şardan'a aday olmaları konusunda teklif götürdü. Ancak ikili zamanın kısıtlı olması ve yoğun iş programları nedeni ile bu teklifi geri çevirdi. Ardından gözler daha önce adaylık için sıcak mesajlar veren Ünal Aysal ve Adnan Öztürk'e çevrildi. Öztürk çevresinde sessizlik hakim... Ancak taraftarların gönlünde ayrı bir yeri bulunan Aysal'dan olumlu bir mesaj geldi. Özbek karşısında en güçlü aday olarak görülen Ünal Aysal'a da teklif giderken, eski başkanın, "Düşüneceğim" dediği öğrenildi.
ALBAYRAK BEKLEMEDE
Galatasaray'ın seçimlerinin sürpriz adayı ise bugünlerde adı teknik direktörlük için geçen Fatih Terim... Gönlünde başkanlık yattığı bilinen Terim'in destek olması halinde seçime girmeyi ciddi ciddi düşündüğü ifade ediliyor. Öte yandan başarılı hocanın aday olmaması halinde Abdurrahim Albayrak veya Burak Elmas'ın yarışa dahil olabileceği yorumları da yapılıyor.
YENİ ASBAŞKAN ÖZGÖRKEY
Şimdilik en güçlü aday olarak görünen Dursun Özbek liste çalışmalarına da başladı. Özbek'in düşündüğü yeni isimlerin başında Cemal Özgörkey geliyor. Özgörkey'in yeni dönemde asbaşkanı olmasını istiyor. Ayrıca Hakan Üstünberk ve İbrahim Çağlar ile de temasta... Özbek ayrıca Işın Çelebi, Dikran Gülmezgil, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu ve Erdal Aslan'ı da listesine yazmak istiyor
KIRAÇ'TAN DESTEK ALDI
Terim'in başkan adaylığı için çalışan Abdurrahim Albayrak'ın Ali Dürüst, Niyazi Yelkencioğlu, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi isimlerden destek sözü aldığı belirtiliyor. Albayrak'ın asıl bombası ise İnan Kıraç. Kıraç'ın Terim'in adaylığına karşı çıkmayacağı ifade edildi.
"TERİM'E OY ÇIKMAZ" (MİNİ YORUM: AZİZ ÜSTEL)
İlginç bir seçim olabilir. Örneğin Fatih Terim aday olabilir. Kadrosunu kurar, seçime girer. Bu çok ilginç olur. 'Liseliler' demiyorum Liseciler; Fatih Terim'e hiçbir şekilde oy vermez. Bu da çok yanlış bir şey... Ben gerçekten başkan olsun isterim. Aklı başında bir adam... Niye başkanlık yapmasın! Ona gelinceye kadar kimler başkan yaptı! Dursun Özbek'ten daha mı kötü olur; örneğin...
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:47
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Quaresma'nın kötü taklidi Neymar
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Neymar mı Quresma mı diye sorsalar, herkesin cevabı ne olur acaba. Ben Neymar der geçerim.
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 7
Yorum
gsgs fatih terimin hiçbir faydası olmaz bu takıma.bir de bir sürü para alır.bence gereksiz
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Fenerbahçe Doğuş 82-56 Kızılyıldız (Maç özeti)
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki fenerbahçeliyim.
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