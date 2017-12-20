Ünal Aysal'dan flaş hamle!

Galatasaray'dasandıklar yeniden ortayaçıktı."Saldırı altındayız"diyerek olağanüstü kongreyegitme kararı almasınınardından seçim rüzgarlarıiyiden iyice esmeye başladı.Sarı-kırmızılı kulüp,başkanını seçecekve başkan adaylarınınönünde sadecekaldı.kadar listeleriniteslim etmeleri gerekiyor.Özbek dün "3 yıl için görevetalibim" diyerek adaylıksürecini resmen başlatırkenmuhalefet de başkan adayıçıkarmak için kolları sıvadı.Genel Kurul üyeleri ocak ayında yapılacak seçimde Dursun Özbek'e karşıveaday olmaları konusunda teklif götürdü. Ancak ikili zamanın kısıtlı olması ve yoğun iş programları nedeni ile bu teklifi geri çevirdi. Ardından gözler daha önce adaylık için sıcak mesajlar verenveçevrildi. Öztürk çevresinde sessizlik hakim... Ancak taraftarların gönlünde ayrı bir yeri bulunan Aysal'dan olumlu bir mesaj geldi. Özbekkarşısında en güçlü aday olarak görülenAysal'a da teklif giderken, eski başkanın,dediği öğrenildi.Galatasaray'ın seçimlerinin sürpriz adayı ise bugünlerde adı teknik direktörlük için geçen... Gönlünde başkanlık yattığı bilinen Terim'in destek olması halinde seçime girmeyi ciddi ciddi düşündüğü ifade ediliyor. Öte yandan başarılı hocanın aday olmaması halindeveyayarışa dahil olabileceği yorumları da yapılıyor.

Şimdilik en güçlü aday olarak görünenliste çalışmalarına da başladı. Özbek'in düşündüğü yeni isimlerin başındageliyor. Özgörkey'in yeni dönemde asbaşkanı olmasını istiyor. Ayrıcaveile de temasta... Özbek ayrıcada listesine yazmak istiyorTerim'in başkan adaylığı için çalışanvegibi isimlerden destek sözü aldığı belirtiliyor. Albayrak'ın asıl bombası ise. Kıraç'ın Terim'in adaylığına karşı çıkmayacağı ifade edildi.İlginç bir seçim olabilir. Örneğin Fatih Terim aday olabilir. Kadrosunu kurar, seçime girer. Bu çok ilginç olur. 'Liseliler' demiyorum Liseciler; Fatih Terim'e hiçbir şekilde oy vermez. Bu da çok yanlış bir şey... Ben gerçekten başkan olsun isterim. Aklı başında bir adam... Niye başkanlık yapmasın! Ona gelinceye kadar kimler başkan yaptı! Dursun Özbek'ten daha mı kötü olur; örneğin...