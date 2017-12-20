Tudor'dan şok tavır!
Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor, sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.
Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi. Hırvat hoca, sözlerini bitirir bitirmez tek bir futbolcuyla bile tokalaşmadan arkasını dönerek toplantı odasından ayrıldı. Yardımcısı Ivan Seric de oyuncularla vedalaşmadan Florya Metin Oktay Tesisleri'ni terk etti. Bu şok tavır oyuncular arasında şaşkınlık yarattı.
ÖZBEK DE FLORYA'DA
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
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Malatya, Gümüş’ü istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Kiralık verin oynasın ardanın manisaspora gitmesini hatırlatıyor bana...
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 6
Yorum
emre fatıh terim gelecek galatasaray şampiyon olacak
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 10
Yorum
wolverine82 yazık oldu tudor abu saatten sonra gs hayatta toparlanamaz şampiyonluk için başakşehir ile yine yarış halinde olururz artık
Tudor'dan şok tavır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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