 Tudor'dan şok tavır! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Tudor'dan şok tavır!

    Tudor'dan şok tavır!

    ile yolları ayrılan teknik direktör , sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.

    Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi. Hırvat hoca, sözlerini bitirir bitirmez tek bir futbolcuyla bile tokalaşmadan arkasını dönerek toplantı odasından ayrıldı. Yardımcısı Ivan Seric de oyuncularla vedalaşmadan Florya Metin Oktay Tesisleri'ni terk etti. Bu şok tavır oyuncular arasında şaşkınlık yarattı.

    ÖZBEK DE FLORYA'DA
    Öte yandan Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:00
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