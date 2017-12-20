 Tudor veda etti – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tudor veda etti

    Tudor veda etti

    Hırvat hoca, tesislerde son kez futbolcularla bir araya geldi, çalışanlara veda etti. Dünkü antrenmana takımın başında Emrah Bayraktar çıktı

    Malatyaspor yenilgisi sonrası görevine son verilen teknik direkör İgor Tudor, dün tesislere son kez gitti. Futbolcularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşan Hırvat hoca, burada kısa bir konuşma yaptı. Kulüp personelleriyle tek tek vedalaşan Tudor, daha sonra Florya'dan ayrıldı. Tüm futbolcuların da yer aldığı vedanın ardından sarı- kırmızılılar, Göztepe ile Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında görev yapan Emrah Bayraktar, takımının başında idmana çıktı.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN