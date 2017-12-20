Tudor veda etti

Hırvat hoca, tesislerde son kez futbolcularla bir araya geldi, çalışanlara veda etti. Dünkü antrenmana takımın başında Emrah Bayraktar çıktı

Malatyaspor yenilgisi sonrası görevine son verilen teknik direkör İgor Tudor, dün tesislere son kez gitti. Futbolcularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşan Hırvat hoca, burada kısa bir konuşma yaptı. Kulüp personelleriyle tek tek vedalaşan Tudor, daha sonra Florya'dan ayrıldı. Tüm futbolcuların da yer aldığı vedanın ardından sarı- kırmızılılar, Göztepe ile Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında görev yapan Emrah Bayraktar, takımının başında idmana çıktı.