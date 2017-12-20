Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET)
Galatasaray'da Igor Tudor'la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılıların sezonun geri kalanında nasıl bir yol haritası izleyeceğini herkes merak ediyor. Peki, taraftar, takımın başında kimi görmek istiyor?
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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