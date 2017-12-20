 Rahatsız oldum – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Rahatsız oldum

    Rahatsız oldum
    Özbek'in seçim kararı camiada tepki çekti. Konuyla ilgili Hayri Kozak, "Fevkalade rahatsız oldum. Galatasaray'la ilgili çok önemli konuların tartışıldığı ortamda, oldukça sınırlı bir süre içerisinde seçime gidilmesi akıl alır gibi değil" dedi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rahatsız oldum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN