Özbek'in seçim kararı camiada tepki çekti. Konuyla ilgili Hayri Kozak, "Fevkalade rahatsız oldum. Galatasaray'la ilgili çok önemli konuların tartışıldığı ortamda, oldukça sınırlı bir süre içerisinde seçime gidilmesi akıl alır gibi değil" dedi.