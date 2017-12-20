 Preud’homme iddiası – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Preud’homme iddiası

    Preud’homme iddiası
    Fatih Terim, Bilic, Koeman ve Blanc'tan sonra için yeni bir teknik adam daha ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların adaylar arasına Michel Preud'homme'yi de aldığı iddia edildi. 4 yıl çalıştırdığı Club Brugge ile geçtiğimiz sezonun ardından yollarını ayıran 58 yaşındaki teknik adamla da temas kurulduğu ileri sürüldü.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Preud’homme iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN