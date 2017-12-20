Kayyum tehlikesi
Dursun Özbek’in, “5 yıl üst üste zarar hak mahrumiyeti getirir” sözlerinin ardından tehlike ortaya çıktı. 2018 Mayıs’ta zarar açıklanması halinde Sermaye Piyasası’nın G.Saray A.Ş.’ye atama yapabileceği belirtildi
Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmenin bazı hak mahrumiyetlerine sebep olacağının altını çizen Özbek, "2018 Mayıs ayında Galatasaray Sportif A.Ş.'nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Aday olanların taahhüt vermesi lazım. Ben bu taahhüdü veriyorum. 2018 Mayıs'ı Galatasaray için çok önemli. Şampiyonluk yürüyüşümüz var. Bu yürüyüşte yönetime destek verilmesi, huzur olması lazım. Camia desteği arkasında olmazsa başarı mümkün değil. 2018 Mayıs'taki başarısızlık Galatasaray'a çok kötü bir gelecek hazırlar" ifadelerini kullandı.
Özbek'in bu sözlerin ardından kayyum tehlikesi ortaya çıktı. Galatasaray 'ın bu dönemde de zarar açıklaması halinde Sermaye Piyasası'nın, istediği isimleri Galatasaray Sportif A.Ş.'ye atama hakkı olduğu öğrenildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
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Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
Kayyum tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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